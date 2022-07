“Il diario del?Priore” di?Vito Pinto

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 11 luglio 2022) di Monica De Santis “Durante alcuni lavori al palazzo abbaziale di Castellabate viene ritrovato, in ambienti sino ad allora sconosciuti, ildel Priore di quel cenobio benedettino, dom Leo Morelli, risalente al 1191. In esso si narra del Cavaliere Templare Romaldo d’Arles, partito da San Giovanni d’Acri, assediata dall’esercito di Saladino, per consegnare al Papa Celestino III, per volere del Gran Maestro Robert de Sablé, un cofanetto contenente documenti e una preziosa reliquia custodita sino a quel momento dai Templari”. E’ Vito, scrittore e giornalista salernitano a raccontare del suo nuovo romanzo “Ildel Priore”, presentato lo scorso 8 luglio nel Salone d’onore del Castello di Castellabate. “Questo volume è nato dalla mia personale conoscenza di Castellabate – racconta l’autore – Mi piaceva inventare una storia, ...