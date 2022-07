Pubblicità

fisco24_info : Gas: ad Amsterdam conclude in calo a 164 euro: Metano in ribasso del 6% nella prima seduta della settimana - MyLoc_Tracker : RT @ansa_economia: Gas: riprende quota ad Amsterdam, oltre 171 euro. Calo lima al 2,34% dopo crollo iniziale 12%. Arretra il petrolio #ANSA… - TrasportoEuropa : RT @ansa_economia: Gas: riprende quota ad Amsterdam, oltre 171 euro. Calo lima al 2,34% dopo crollo iniziale 12%. Arretra il petrolio #ANSA… - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Gas: riprende quota ad Amsterdam, oltre 171 euro: Calo lima al 2,34% dopo crollo iniziale 12%. Arretra il petrolio https:… - PolimericaNews : RT @ansa_economia: Gas: riprende quota ad Amsterdam, oltre 171 euro. Calo lima al 2,34% dopo crollo iniziale 12%. Arretra il petrolio #ANSA… -

Prezzo delin calo ad, il mercato di riferimento per l'Europa: il metano ha chiuso la seduta a 164 euro, in ribasso del 6% rispetto alla conclusione di venerdì. . 11 luglio 2022Riflettori puntati anche sul, con la Russia che ha annunciato che il gasdotto Nord Stream, ... I prezzi in mattinata registrano una flessione: adi futures Ttf sono scambiati a circa 160 ...Prezzo del gas in calo ad Amsterdam, il mercato di riferimento per l'Europa: il metano ha chiuso la seduta a 164 euro, in ribasso del 6% rispetto alla conclusione di venerdì. (ANSA). (ANSA) ...Gas e inflazione frenano le Borse. Il dietrofront di Musk penalizza Twitter a Wall Street ma pesano anche il Covid in Cina e l'attesa sui nuovi dati sui prezzi. Sale Saipem ...