Decreto Aiuti, la Camera approva: M5S non vota per protesta (Di lunedì 11 luglio 2022) Per il Decreto Aiuti, la Camera ha approvato con pieno successo. Ma Silvio Berlusconi chiede a Draghi una verifica di Governo Il successo non blocca le polemiche. La Camera ha dato il via libera al Decreto Aiuti con 266 voti a favore e 47 contrari. La cosa che ha destato più scalpore, però, è stata la posizione del Movimento 5 Stelle. Il partito, infatti, è uscito dall'Aula senza votare, nonostante giovedì scorso avesse dato il via libera a Draghi per la manovra. I perché li ha spiegati Davide Crippa, capogruppo alla Camera. "Sul Superbonus ci aspettavamo di più. Ci appare onestamente inspiegabile la decisione di inserire l'inceneritore di Roma nel testo. Il testo, poi, è stato blindato. Non c'è stata alcuna discussione di sorta ...

