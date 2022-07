Colon vs Velez Sarsfield: pronostico e possibili formazioni (Di lunedì 11 luglio 2022) Dopo aver creato lo shock più grande nel turno precedente della Copa Libertadores, il Velez Sarsfield si dirigerà lunedì al generale di brigata dell’Estadio Estanislao Lopes per un appuntamento con Colon alla settima giornata della seconda fase della Primera Division argentina. Sabale ha subito un’uscita straziante negli ottavi di finale di quella competizione mercoledì, subendo due gol nel secondo tempo in casa contro il Talleres Cordoba, perdendo 3-1 complessivamente, mentre il Sarsfield è senza vittorie in trasferta in questa fase della campagna. Il calcio di inizio di Colon vs Velez Sarsfield è previsto a mezzanotte di oggi lunedi 11 luglio Prepartita Colon vs Velez Sarsfield: a che punto sono le due ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 11 luglio 2022) Dopo aver creato lo shock più grande nel turno precedente della Copa Libertadores, ilsi dirigerà lunedì al generale di brigata dell’Estadio Estanislao Lopes per un appuntamento conalla settima giornata della seconda fase della Primera Division argentina. Sabale ha subito un’uscita straziante negli ottavi di finale di quella competizione mercoledì, subendo due gol nel secondo tempo in casa contro il Talleres Cordoba, perdendo 3-1 complessivamente, mentre ilè senza vittorie in trasferta in questa fase della campagna. Il calcio di inizio divsè previsto a mezzanotte di oggi lunedi 11 luglio Prepartitavs: a che punto sono le due ...

Batmansabalero : @campeon_fe Lucas Pratto Colon vs Velez 11/7/22 - Luxgraph : Colon-Velez, per le quote è sfida da Under 2,5 - infobetting : Colon-Velez Sarsfield (Primera Division, 12 luglio ore 00:00 CET): formazioni, quote, pronostici - msomavilla23 : @ElMilloJuGenio @patograndt @GranDToficial Colon 0 talleres 2 girotti- valoyes River 2 romero alvarez - velez 0 - camilo_gb_6 : @patograndt @GranDToficial Colon 2 (Abila - Meza) - Talleres 1 (Komar) River 1 (Romero) - Velez 1 (Pratto) -

Conmebol: argentine out in Copa Sudamericana, tre derby nei quarti di Libertadores

Si sono disputate nella notte le ultime gare di ritorno degli ottavi di finale della Copa Libertadores e della Copa Sudamericana. Le due prestigiose competizioni internazionali per club del Sudamerica,...

Lo strapotere brasiliano in Libertadores: cinque squadre ai quarti di finale

...ai quarti di finale sono gli argentini del Velez Sarsfield e quelli del Talleres Cordoba che hanno entrambi eliminato agli ottavi altre due squadre argentine (il River Plate i primi, il Colon i ...

Boca y River repiten derrotas y Newell's sigue como líder

Buenos Aires, 10 jul. Boca Juniors y River Plate no detienen su caída libre y en esta séptima jornada del Torneo Liga Profesional del fútbol argentino repitieron derrotas ante San Lorenzo (2-1) y Godo ...

Godoy Cruz derrota a River Plate

Buenos Aires.- Pese a estar con 10 desde los 40 minutos, Godoy Cruz derrotó por 2-0 a River Plate en el Monumental el domingo por la séptima fecha de la liga argentina. Martín Ojeda a los 20 y Gonzalo ...