Calciomercato Inter | il top è ai saluti | “Si chiude entro domani”

Dopo il grande e atteso ritorno di Romelu Lukaku, l'Inter cede uno dei suoi top player: il giorno dei saluti è sempre più vicino. Oggi o al più tardi domani è atteso l'ultimo e definitivo rilancio del PSG per chiudere la trattativa per la cessione ai parigini di Milan Skriniar. L'affare è conveniente per tutte le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

