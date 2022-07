(Di lunedì 11 luglio 2022) Come riportato da The Sun, l'ormai svincolato Mesutpotrebbe rimanere ancora per poco senza una squadra dopo l'esperienza al Fenerbahce....

Pubblicità

sportli26181512 : Basaksehir sulle tracce di Ozil: Come riportato da The Sun, l'ormai svincolato Mesut Ozil potrebbe rimanere ancora… -

...sue tracce c'è il Monza , una piazza ambiziosa che potrebbe offrire gli stimoli giusti. ... perché fino a poche settimane fa il riscatto da parte delsembrava poter essere una ...... va in scena alle ore 20:45 di sabato 4 giugno presso ilFatih Terim Stadyumu di ... aspettando che la partita si giochi, proviamo a fare qualche utile valutazionescelte che saranno ...mc/red 08-Lug-22 12:37 'Il club augura a Leo le migliori soddisfazioni personali e professionali', si legge in una nota dei campioni d'Italia. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). Il difensore brasili ...Ufficializzata la cessione di Duarte in Turchia: affare a titolo definitivo e piccolo incasso per il Milan, che si è garantito una clausola.