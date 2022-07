(Di lunedì 11 luglio 2022) Gli eventi datati 11E’ stato il primo allenatore partenopeo nella storia del ‘Ciuccio’, come hanno scritto Dario Sarnataro e Giampaolo Materazzo nel volume ‘Il Napoli dalla A alla Z’, sostituendo momentaneamente Beppe Chiappella (poi richiamato). L’11di cent’anni fa nasceva Egidio Di Costanzo, che del club campano fu anche giocatore. Esattamente un decennio dopo Ermelindo Bonilauri, giocatore della Dea nella prima stagione in Serie A dell’Atalanta. Nel massimo campionato disputò cinque annate con il Grifone e quattro con gli orobici. Quando il calcio italiano celebrava il decimo anniversario dalla conquista del Mundial ’82, si spegneva Sergio Quoiani, ottantasei presenze (compreso uno spareggio) nel torneo cadetto con le maglie di Catania, Messina e Lecco. Lo stesso giorno di Di Costanzo il mondo accoglieva Satiro Lusetti, cinque anni ...

Pubblicità

OfficialASRoma : ???? 9 luglio 2006 ??? - RobertoBurioni : Quando qualcuno vi dice che i vaccini non funzionano, fategli vedere questa figura tratta dal rapporto di ieri dell… - romeoagresti : Lunedì 11 luglio alle 15 ci sarà la presentazione di #DiMaria alla #Juve ????????@GoalItalia - LaCiuraRaffaele : RT @Phastidio: ?? Avete ascoltato l'ultima puntata? A questo link trovate la suddivisione del podcast in capitoli: - maddavvvero : RT @PBerizzi: Bruno Neri, unico calciatore partigiano, nel 1931 a Firenze si rifiuta di esibirsi nel saluto fascista. Viene ucciso il 10 lu… -

La Russia ha già ridotto del 60% le forniture, ora le stopperà del tutto per manutenzione tra oggi e il 21. La paura di tutti, Italia compresa, è che sia un bluff di Putin per interrompere ...L'assessora Alfonsi: c'è di mezzo 'la filiera dei rifiuti' La Procura ha aperto un'indagine sull'incendio del 9a Roma , il quarto grande rogo in meno di un mese: stavolta le fiamme sono ...Meteo per Lunedì 11 Luglio 2022, Lamezia Terme. Giornata caratterizzata da ampio soleggiamento, temperatura minima di 16°C e massima di 28°C ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com ...