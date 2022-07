Un grembiule giallo all’asilo per eliminare le distinzioni di genere. Pillon: «Fuori i bambini da queste scemenze ideologiche» (Di domenica 10 luglio 2022) Continua la battaglia del senatore leghista Simone Pillon contro quella che definisce «ideologia gender». L’ultimo bersaglio è Alessandro Paone, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Salutati-Cavalcanti di Borgo a Buggiano, in provincia di Pistoia, che ha proposto di eliminare all’asilo i grembiuli azzurri e rosa per bambini e bambine, sostituendoli con un unico capo di colore “neutro”, il giallo. Per il prossimo anno scolastico l’intenzione è di limitarsi a consigliarne l’utilizzo, per poi introdurlo definitivamente dal 2023-2024. Nella stessa scuola vige già l’obbligo, per gli alunni della primaria, di indossare tutti lo stesso grembiule di colore blu. La reazione del senatore leghista Immediata la reazione di Pillon. Sulla sua pagina Instagram il ... Leggi su open.online (Di domenica 10 luglio 2022) Continua la battaglia del senatore leghista Simonecontro quella che definisce «ideologia gender». L’ultimo bersaglio è Alessandro Paone, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Salutati-Cavalcanti di Borgo a Buggiano, in provincia di Pistoia, che ha proposto dii grembiuli azzurri e rosa pere bambine, sostituendoli con un unico capo di colore “neutro”, il. Per il prossimo anno scolastico l’intenzione è di limitarsi a consigliarne l’utilizzo, per poi introdurlo definitivamente dal 2023-2024. Nella stessa scuola vige già l’obbligo, per gli alunni della primaria, di indossare tutti lo stessodi colore blu. La reazione del senatore leghista Immediata la reazione di. Sulla sua pagina Instagram il ...

