Traffico Roma del 10-07-2022 ore 17:30 (Di domenica 10 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buon pomeriggio e ancora Buona domenica dalla redazione sul grande raccordo anulare si viaggia regolarmente su entrambe le carreggiate stessa situazione sulla tratto Urbano della A24 sull’intero percorso della tangenziale est costante invece l’aumento Degli spostamenti verso l’euro sulla Pontina dove si rallenta ulteriormente tra via di Trigoria Castel di Decima ricordiamo Inoltre la riapertura di via Pratica di Mare avvenuta nella giornata di ieri sabato 9 luglio chiusura necessaria come conseguenza dell’incendio dei giorni precedenti e per la successiva Bonifica del tratto della città di Roma in corso dalle 16 una manifestazione in piazza della Repubblica altezza basilica Santa Maria degli Angeli il termine della protesta salvo modifiche alle 20 un altro gruppo di manifestanti atteso alle ... Leggi su romadailynews (Di domenica 10 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuon pomeriggio e ancora Buona domenica dalla redazione sul grande raccordo anulare si viaggia regolarmente su entrambe le carreggiate stessa situazione sulla tratto Urbano della A24 sull’intero percorso della tangenziale est costante invece l’aumento Degli spostamenti verso l’euro sulla Pontina dove si rallenta ulteriormente tra via di Trigoria Castel di Decima ricordiamo Inoltre la riapertura di via Pratica di Mare avvenuta nella giornata di ieri sabato 9 luglio chiusura necessaria come conseguenza dell’incendio dei giorni precedenti e per la successiva Bonifica del tratto della città diin corso dalle 16 una manifestazione in piazza della Repubblica altezza basilica Santa Maria degli Angeli il termine della protesta salvo modifiche alle 20 un altro gruppo di manifestanti atteso alle ...

Pubblicità

il_cappellini : Sto guidando in centro a Roma, c'è così traffico che sto dando nuovo senso allo slogan elettorale 'La città dei 15… - InfoAtac : RT @LuceverdeRoma: ?? #Treni traffico sospeso tra Roma San Pietro e Vigna Clara ????? Attività di ripristino della linea per i danni provov… - CCISS_Ministero : SS148 Pontina traffico rallentato causa traffico intenso tra SS148 Incrocio Via Decima-Castel Porziano (direzione… - LuceverdeRoma : ?? #Treni traffico sospeso tra Roma San Pietro e Vigna Clara ????? Attività di ripristino della linea per i danni p… - zazoomblog : Traffico Roma del 10-07-2022 ore 16:30 - #Traffico #10-07-2022 #16:30 -