Gregorio, 19 anni, si tuffa in mare: ha un malore e non torna più a riva

Tragedia a Capri. Un giovane di 19 anni, sportivo e allenatissimo, è morto per cause ancora da accertare. Il ragazzo, pochi giorni prima, aveva avuto un malore improvviso. Gregorio Pio Bucconi aveva 19 anni e il fisico del futuro pugile, sport che praticava regolarmente con passione. Era giovane, sano e allenato. Nessuno si spiega come L'articolo proviene da Leggilo.org.

