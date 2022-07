F1 oggi, GP Austria 2022: orario gara, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di domenica 10 luglio 2022) oggi alle 15.00, prenderà il via il GP d’Austria, undicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Spielberg si prospetta una gara decisamente interessante in cui saranno i particolari a fare la differenza e non saranno ammessi errori. La Sprint Race di ieri ha sorriso all’olandese Max Verstappen. Il campione del mondo della Red Bull, leader del campionato, ha gestito alla grande l’offensiva delle due Ferrari del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz al via, andandosi a prendere un successo significativo sia per il piazzamento in griglia odierno che per il guadagno (minimo) di punti in classifica generale. E’ chiaro che la gara vera sarà oggi e vedremo se le due Rosse sapranno adottare una strategia diversa per mettere in difficoltà il neerlandese. Ieri, ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022)alle 15.00, prenderà il via il GP d’, undicesimo round del Mondialedi F1. Sulla pista di Spielberg si prospetta unadecisamente interessante in cui saranno i particolari a fare la differenza e non saranno ammessi errori. La Sprint Race di ieri ha sorriso all’olandese Max Verstappen. Il campione del mondo della Red Bull, leader del campionato, ha gestito alla grande l’offensiva delle due Ferrari del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz al via, andandosi a prendere un successo significativo sia per il piazzamento in griglia odierno che per il guadagno (minimo) di punti in classifica generale. E’ chiaro che lavera saràe vedremo se le due Rosse sapranno adottare una strategia diversa per mettere in difficoltà il neerlandese. Ieri, ...

