Shinzo Abe, un liberale che ha combattuto contro lo strapotere di Pechino (Di sabato 9 luglio 2022) Non ce l’ha fatta. L’ex premier giapponese, Shinzo Abe, è morto dopo aver subito un attentato durante un comizio elettorale. Colpito con due colpi di pistola, era stato immediatamente soccorso, ma le sue condizioni erano sin da subito apparse gravissime. Espressioni di cordoglio sono arrivate dai principali leader internazionali, oltre che dai vertici della Nato. Non sono ancora del tutto chiare le ragioni che hanno spinto l’assassino ad agire. Abe aveva sessantasette anni ed era stato il primo ministro più longevo della storia giapponese, ricoprendo la carica per la prima volta dal 2006 al 2007 e la seconda volta dal 2012 al 2020. Abe ha marcato profondamente la storia recente del Giappone. L’ex premier era infatti convinto che Tokyo dovesse recuperare centralità nello scacchiere internazionale. In questo quadro, sono stati principalmente due i pilastri della sua ... Leggi su panorama (Di sabato 9 luglio 2022) Non ce l’ha fatta. L’ex premier giapponese,Abe, è morto dopo aver subito un attentato durante un comizio elettorale. Colpito con due colpi di pistola, era stato immediatamente soccorso, ma le sue condizioni erano sin da subito apparse gravissime. Espressioni di cordoglio sono arrivate dai principali leader internazionali, oltre che dai vertici della Nato. Non sono ancora del tutto chiare le ragioni che hanno spinto l’assassino ad agire. Abe aveva sessantasette anni ed era stato il primo ministro più longevo della storia giapponese, ricoprendo la carica per la prima volta dal 2006 al 2007 e la seconda volta dal 2012 al 2020. Abe ha marcato profondamente la storia recente del Giappone. L’ex premier era infatti convinto che Tokyo dovesse recuperare centralità nello scacchiere internazionale. In questo quadro, sono stati principalmente due i pilastri della sua ...

Pubblicità

GiuseppeConteIT : Accolgo con sgomento la notizia dell’attentato a Shinzo Abe, esempio di intenso e devoto impegno a servizio delle I… - Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: Il Governo italiano esprime la sua ferma condanna per l’attentato a Shinzo Abe. L’Italia è vicin… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi esprime il più profondo cordoglio del Governo e suo personale per la morte di Shinzo Abe. L’It… - VenturaDiBello : RT @tradori: Omicidio di Shinzo Abe… fatevi la vostra idea… Io mi son fatto la mia… chi dite ? #shinzoabe #Japan - syedahmadshukri : Beria appreciate shinzo abe haha -