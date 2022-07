Quarta dose over 60: ok a raccomandazione subito e cosa potrebbe accadere in autunno (Di sabato 9 luglio 2022) Con l'aumento dei contagi da Covid e la diffusione di Omicron 5 si sono moltiplicati gli appelli affinché over 80 e fragili over 60 si sottopongano alla Quarta dose del vaccino. Si tratta di classi di popolazione per le quali è già autorizzata e, a breve, la raccomandazione sarà estesa a tutti coloro i quali hanno più di 60 anni. La decisione è attesa per la giornata di lunedì 11 luglio. Quarta dose vaccino Covid, perché è importante per chi ha più di 60 anni Una decisione che arriva essenzialmente per l'elevata circolazione, per il fatto che i vaccini dopo 4 o 5 mesi hanno un parziale calo di efficacia e per l'arrivo delle varianti. Qualcuno, però, potrebbe avere dei dubbi. Sono, perciò, molto utili le indicazioni che si possono ottenere da alcuni ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 9 luglio 2022) Con l'aumento dei contagi da Covid e la diffusione di Omicron 5 si sono moltiplicati gli appelli affinché80 e fragili60 si sottopongano alladel vaccino. Si tratta di classi di popolazione per le quali è già autorizzata e, a breve, lasarà estesa a tutti coloro i quali hanno più di 60 anni. La decisione è attesa per la giornata di lunedì 11 luglio.vaccino Covid, perché è importante per chi ha più di 60 anni Una decisione che arriva essenzialmente per l'elevata circolazione, per il fatto che i vaccini dopo 4 o 5 mesi hanno un parziale calo di efficacia e per l'arrivo delle varianti. Qualcuno, però,avere dei dubbi. Sono, perciò, molto utili le indicazioni che si possono ottenere da alcuni ...

Pubblicità

gparagone : Contro ogni logica. Ostinatamente. ?? - repubblica : Omicron 5. Quarta dose, lunedì il via agli over 60 [di Michele Bocci] - HuffPostItalia : 'Entro metà luglio il via alla quarta dose agli over 60'. Intervista a Pierpaolo Sileri - TLight1111 : RT @AlexBazzaro: Magrini: 'Quarta dose subito, quinta in autunno'. La sesta dopo Natale. Ormai siamo alle televendite dei materassi, l’off… - cdaria1 : RT @DrGregHouse73: Mi state dicendo che i colleghi rimasti in Italia presto dovranno fare una quarta dose obbligatoria? Sono 'rumors' o è u… -