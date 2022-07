Previsioni meteo | che tempo farà nel weekend

(Di sabato 9 luglio 2022) Il clima torrido di questa estate caratterizzerà ilsull’Italia anche per le settimane a venire. Di certo sabato 9 e domenica 10 luglio non ci sarà molto refrigerio. Se è vero che in una parte dell’Italia l’anticiclone Caronte è stato mitigato da una perturbazione proveniente dal Nord Europa, l’abbassamento delle temperature durerà poco. Siamo di fronte a un’altalenacon continui cambiamenti climatici. Si assiste sempre più frequentemente a scambi meridiani intensi, cioè da Nord a Sud e viceversa. Con questi scambi di masse d’aria lungo i meridiani terrestri l’aria calda sale dal Sahara verso l’Italia. In questo modo gonfia l’anticiclone africano. D’altro canto l’aria polare scende a forte velocità verso il Mediterraneo come è successo nelle ultime ore., fra aria polare e sahariana Ed ecco che l’altalena impazzita ...

Pubblicità

berrycavetech : ?? Info meteo - Previsioni ?? #meteo #Perugia - berrycavetech : ?? Info meteo - Previsioni ?? #meteo #Napoli - berrycavetech : ?? Info meteo - Previsioni ?? #meteo #Milano - berrycavetech : ?? Info meteo - Previsioni ?? #meteo #Laquila - berrycavetech : ?? Info meteo - Previsioni ?? #meteo #Genova -

iLMeteo.it

Il ponte, già in precarie condizioni, che porta dalla terraferma all'isolotto di San Clemente, è venuto meno. Danni del maltempo anche sul lago di Lesina. 'Vento: forti dai quadranti settentrionali, ...Queste, nel dettaglio, ledi Limet Liguria per le prossime ore: Sabato 9 luglio Al mattino un po' di nubi sul settore centro - orientale della costa in estensione al rispettivo ... Meteo: agosto, dagli ultimi aggiornamenti per le vacanze emerge una notizia poco rassicurante, proiezioni Previsioni meteo per il 9/07/2022, Albignasego. Giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo poco nuvoloso, temperatura minima 17°C, massima 28°C ...Previsioni meteo per il 9/07/2022, Acireale. Giornata all'insegna del bel tempo, temperatura minima di 23°C e massima di 29°C ...