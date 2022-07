Pressing di Conte su Draghi: “Serve un cambio di passo immediato”. Di Maio: “Crisi adesso? Sarebbe devastante” (Di sabato 9 luglio 2022) Pressing di Conte su Draghi: il leader del Movimento 5 Stelle è sempre più determinato e pretende dal Governo un “cambio di passo immediato”. In contrasto con le posizioni dell’ex premier, è intervenuto il ministro degli Esteri Di Maio che ha sottolineato come una Crisi politica, in questo momento, rappresenterebbe un evento devastante per il futuro del Paese. Pressing di Conte su Draghi: “Serve un cambio di passo immediato” Il Pressing di Conte su Draghi si fa sempre più incalzante. In occasione della sua partecipazione all’evento “Digithon”, a Bisceglie, il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 9 luglio 2022)disu: il leader del Movimento 5 Stelle è sempre più determinato e pretende dal Governo un “di”. In contrasto con le posizioni dell’ex premier, è intervenuto il ministro degli Esteri Diche ha sottolineato come unapolitica, in questo momento, rappresenterebbe un eventoper il futuro del Paese.disu: “undi” Ildisusi fa sempre più incalzante. In occasione della sua partecipazione all’evento “Digithon”, a Bisceglie, il ...

