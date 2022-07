Pogba ritorna da re, ma il vero colpo è Jovic (Di sabato 9 luglio 2022) Venerdì di calciomercato che ha sancito ufficialmente il ritorno di Pogba in maglia Juve e battezzato l’arrivo di Jovic alla Fiorentina Un giorno così i tifosi della Juve lo attendevano da parecchio: l’entusiasmo per il ritorno di Paul Pogba ha contagiato la Continassa, bollente per ritrovare nuovamente il fuoriclasse francese. Un’accoglienza da re per il bi-ex Manchester United, giusto un filo meno pacchiana di quella vissuta un pio di settimane fa nella “sua” Guinea. Ma il senso è di fatto lo stesso, ovvero amore e ammirazione per un talento smisurato che sembrava poter spaccare il mondo ma che invece nelle ultime stagioni si è riscoperto ai limiti della normalità. Ed è con l’auspicio di rivederlo stella di prima grandezza che la Vecchia Signora lo ha riabbracciato con calore e passione. Grosso modo gli ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 luglio 2022) Venerdì di calciomercato che ha sancito ufficialmente il ritorno diin maglia Juve e battezzato l’arrivo dialla Fiorentina Un giorno così i tifosi della Juve lo attendevano da parecchio: l’entusiasmo per il ritorno di Paulha contagiato la Continassa, bollente per ritrovare nuovamente il fuoriclasse francese. Un’accoglienza da re per il bi-ex Manchester United, giusto un filo meno pacchiana di quella vissuta un pio di settimane fa nella “sua” Guinea. Ma il senso è di fatto lo stesso, ovamore e ammirazione per un talento smisurato che sembrava poter spaccare il mondo ma che invece nelle ultime stagioni si è riscoperto ai limiti della normalità. Ed è con l’auspicio di rivederlo stella di prima grandezza che la Vecchia Signora lo ha riabbracciato con calore e passione. Grosso modo gli ...

