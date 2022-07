Perché a Bagnoli non si può andare al mare (gratis)? (Di sabato 9 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – A Bagnoli, nonostante tutto, vale a dire nonostante la riconversione turistica promessa da trent’anni ma mai concretizzata, c’è il mare. Anzi, per la precisione, c’è un lido comunale. Dove, quindi, i cittadini potrebbero trovare senza spendere soldi un po’ di refrigerio dal gran caldo di quest’estate. Sta di fatto che questo lido è interdetto ai bagnanti. O meglio: agli aspiranti tali. Perché? Questo è l’interrogativo che questa mattina ha animato la piccola ma significativa azione dimostrativa di Massimo Scherillo e Arianna Mocerino che, nelle vesti di consiglieri in quota rispettivamente Forza Italia e Fratelli d’Italia della decima Municipalità (quella, appunto, che amministra i quartieri di Bagnoli e Fuorigrotta), hanno voluto verificare di persona se ci fosse qualche ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – A, nonostante tutto, vale a dire nonostante la riconversione turistica promessa da trent’anni ma mai concretizzata, c’è il. Anzi, per la precisione, c’è un lido comunale. Dove, quindi, i cittadini potrebbero trovare senza spendere soldi un po’ di refrigerio dal gran caldo di quest’estate. Sta di fatto che questo lido è interdetto ai bagnanti. O meglio: agli aspiranti tali.? Questo è l’interrogativo che questa mattina ha animato la piccola ma significativa azione dimostrativa di Massimo Scherillo e Arianna Mocerino che, nelle vesti di consiglieri in quota rispettivamente Forza Italia e Fratelli d’Italia della decima Municipalità (quella, appunto, che amministra i quartieri die Fuorigrotta), hanno voluto verificare di persona se ci fosse qualche ...

Pubblicità

anteprima24 : ** Perché a Bagnoli non si può andare al mare (gratis)? ** - M_Bagnoli : @FerdinandoC Grazie della bella notizia! Ci voleva perché il climate anxiety mi sta uccidendo - MARFA75 : @PolliceAzzurro E comunque finché non cambierà anche la vision della politica locale non verrà mai nessuno ad inves… - bagnoli_laura : Piango per ogni singolo degli Shinedown perché sono stanca, stressata e con gli ormoni incasinati o solo perché son… - francodalmas10 : @doomboy @P_M_1960 @ediemilia Perché...le risulta che ci siamo mai affrancati? Aviano..Pisa..Bagnoli..e vogliamo co… -