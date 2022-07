New Amsterdam 4, anticipazioni 15 luglio 2022: un duro colpo per Max (Di sabato 9 luglio 2022) New Amsterdam 4 giungerà all'epilogo venerdì 15 luglio 2022 con la messa in onda degli ultimi quattro episodi. In questa puntata, Max dovrà affrontare il fatto che la Fuentes sia ormai a capo dell'ospedale e come se non bastasse riceverà un duro colpo nel momento in cui Helen non si presenterà al matrimonio. Intanto, Iggy salverà l'ospedale da un uragano dimostrando a tutti di avere coraggio mentre Reynolds si aprirà con suo padre. New Amsterdam 4 episodio 19: Max prova a contrastare Veronica Fuentes L'ultima puntata di New Amsterdam 4 in onda il 15 luglio 2022 su Canale 5 alle 21:30 si aprirà con il diciannovesimo episodio intitolato Il momento della verità. Max sarà nuovamente intento a contrastare Veronica. L'uomo cercherà di ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 9 luglio 2022) New4 giungerà all'epilogo venerdì 15con la messa in onda degli ultimi quattro episodi. In questa puntata, Max dovrà affrontare il fatto che la Fuentes sia ormai a capo dell'ospedale e come se non bastasse riceverà unnel momento in cui Helen non si presenterà al matrimonio. Intanto, Iggy salverà l'ospedale da un uragano dimostrando a tutti di avere coraggio mentre Reynolds si aprirà con suo padre. New4 episodio 19: Max prova a contrastare Veronica Fuentes L'ultima puntata di New4 in onda il 15su Canale 5 alle 21:30 si aprirà con il diciannovesimo episodio intitolato Il momento della verità. Max sarà nuovamente intento a contrastare Veronica. L'uomo cercherà di ...

telodogratis : New Amsterdam 4, le anticipazioni della settima e ultima puntata (15 luglio 2022) - xxnuj : ieri sera c'era new Amsterdam, madre dice 'usciamo a cena fuori' e io categorica 'no, no. Voglio vedere la tele' e… - andreastoolbox : #Ascolti dell’8 luglio: “Top Dieci” e “New Amsterdam” - AnnaMancini81 : Ascolti Tv venerdì 8 luglio 2022, Top Dieci 18.3%, New Amsterdam 10.8% - Nicola61408747 : In prima serata Top 10 registra 2,3 mln 18% supera New Amsterdam fermo a 1,3mln 10,8%. Ottima Rete 4 con Quarto Gra… -