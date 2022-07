Lazio | in ritiro cori dei tifosi contro Acerbi | il difensore reagisce

Leggi su calcionews24

(Di sabato 9 luglio 2022) Nel corso dell’allenamento odierno ad Auronzo di Cadore, idellahanno intonatodellanon perdonano Francesco, sempre sul piede di partenza. Il, arrivato questa mattina neldi Auronzo di Cadore, è sceso questo pomeriggio in campo per la seduta d’allenamento pomeridiana ed è stato preso di mira dagli Ultras biancocelesti. «Pezzo di me**a“» e «vattene», iintonati dai sostenitori dellaha risposto per le rime applaudendo ironicamente alla contestazione. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo ...