Lavoro. Mattia (PD): Bene primo bando Programma Gol, 30 mln per riqualificazione e orientamento specialistico (Di sabato 9 luglio 2022) Pubblicato il primo bando del Programma garanzia occupabilità lavoratori (GOL) rivolto agli enti accreditati per servizi per il Lavoro e la formazione della Regione Lazio al fine di costituire l’Elenco regionale degli enti accreditati ai servizi per il Lavoro e alla formazione disponibili ad attivare i servizi e le misure previste dal bando con riferimento al percorso 1 Reinserimento occupazionale, al percorso 2 Aggiornamento (Upskilling) e al percorso 3 riqualificazione (Reskilling). “Il Programma GOL rappresenta un’occasione unica per potenziare e ripensare i servizi territoriali del Lavoro mettendo al centro le nuove competenze e il contrasto alle diseguaglianze, puntando al reinserimento e alla riqualificazione ... Leggi su romadailynews (Di sabato 9 luglio 2022) Pubblicato ildelgaranzia occupabilità lavoratori (GOL) rivolto agli enti accreditati per servizi per ile la formazione della Regione Lazio al fine di costituire l’Elenco regionale degli enti accreditati ai servizi per ile alla formazione disponibili ad attivare i servizi e le misure previste dalcon riferimento al percorso 1 Reinserimento occupazionale, al percorso 2 Aggiornamento (Upskilling) e al percorso 3(Reskilling). “IlGOL rappresenta un’occasione unica per potenziare e ripensare i servizi territoriali delmettendo al centro le nuove competenze e il contrasto alle diseguaglianze, puntando al reinserimento e alla...

Pubblicità

LavoroLazio_com : Lavoro, Mattia (PD): 'Bene primo bando programma GOL, 30 milioni per riqualificazione e orientamento specialistico'… - ninconanco67 : Angelo, Danilo e Mattia Musicanti dell'alta Terra di Lavoro alla Festa d... - Agenparl : LAVORO, MATTIA (PD): BENE PRIMO BANDO PROGRAMMA GOL, 30 MLN PER RIQUALIFICAZIONE E ORIENTAMENTO SPECIALISTICO - - Mattia_Ippoliti : RT @AndreaGiuricin: Breve storia triste. #ATAC spende oltre mezzo miliardo di euro all'anno in personale, ma ogni giorno non si presentano… - just_ludo : ora che ci penso mi fa proprio ridere che tutti dicevano che chri e mattia portavano avanti il loro rapporto per hy… -