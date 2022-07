Juve, piace un giovane del Real Madrid (Di sabato 9 luglio 2022) Nuovo nome per il futuro della Juve. Secondo Tuttosport, i bianconeri vorrebbero inserirsi su Rafael Marín Zamora, classe 2002 del Real... Leggi su calciomercato (Di sabato 9 luglio 2022) Nuovo nome per il futuro della. Secondo Tuttosport, i bianconeri vorrebbero inserirsi su Rafael Marín Zamora, classe 2002 del...

Pubblicità

sportli26181512 : Juve, piace un giovane del Real Madrid: Nuovo nome per il futuro della Juve. Secondo Tuttosport, i bianconeri vorre… - tiagiovan : @Dandrik88 @russ_mario1 @lebonalmm @roberh99 Ciao Francesco kalulu nulla da dire fenomeno e mi piace tanto, leao p… - sarettacm56 : @_bando10 @SoloEsclusivInt dipende con chi parli: io penso di esswre onesta e se una maglia mi piace (esempio quell… - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Calciomercato Juventus, Nicolussi in uscita: piace al Sudtirol #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - TuttoJuve24 : Calciomercato Juventus, Nicolussi in uscita: piace al Sudtirol #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA -