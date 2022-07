Ipf | Tajani | ‘Di Maio interlocutore? Intelligente ma non ha nulla a che vedere con noi’

Pubblicità

Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Se Luigi Di Maio per noi può essere un interlocutore Lui è una persona gentile, elegante, intelligente ma non ha nulla a che vedere con la nostra area. Appartiene ...Roma, 9 lug. (Adnkronos) – "Fi è un grande partito radicato in tutto paese, con una presenza forte in Ue. Qui vedo tanti generali che si fanno la guerra tra loro. Non mi pare sia un cantiere che possa ...