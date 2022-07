Gianni Morandi inaugura piazza Lucio Dalla e si commuove

Pubblicità

trash_italiano : Amadeus annuncia il co-conduttore di #Sanremo2023 in tutte le serate: Gianni Morandi. - Raiofficialnews : ?? L'annuncio di Amadeus al @Tg1Rai: Gianni Morandi sarà il co-conduttore di #Sanremo2023, in programma su @RaiUno… - sbonaccini : Bologna dà il benvenuto alla nuova Piazza Lucio Dalla. Presente all’inaugurazione anche Gianni Morandi. - SMSNEWSOFFICIAL : LA OLA è il nuovo frizzante singolo di Gianni Morandi, scritto da Jovanotti - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Gianni Morandi scatenato e 'teaser' sui social insieme al suo amico e collega Jovanotti. Con un post… -

"La situazione è gestibile per il momento " spiega a il Dolomiti il sindaco" ma ci sono continui focolai". Più grave in queste ore la situazione in Alto Adige dove si è sviluppato ...scatenato e 'teaser' sui social insieme al suo amico e collega Jovanotti. Con un post il prossimo co - conduttore di Sanremo annuncia che domani uscirà una nuova canzone scritta per lui ...Un video che dice tutto: Gianni Morandi è scatenato, balla a ritmo insieme al suo amico e spalla Jovanotti. Con un post sui social il prossimo co-conduttore di Sanremo, come annunciato dal direttore ...Mara Venier, premiata al BTC Festival Nazionale del Cinema e della Televisone di Benevento. Non riesce a dire no alla sua Domenica In.