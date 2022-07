Clusone | in sella alla bici | muore travolto da un’auto

Leggi su bergamonews

(Di sabato 9 luglio 2022). Un anziano di 84 anni è morto sabato pomeriggio in seguito alle ferite riportate nello scontro con, mentre era insuacletta in via Sant’Alessandro a. La dinamica, al momento, è piuttosto difficile da ricostruire, anche perché non ci sarebbero testimoni dell’accaduto. Intorno alle 15,30 l’anziano stava percorrendo la traversa di viale Europa, quando avrebbe incrociato l’auto che usciva da via Borlone. Le condizioni dell’84enne, inizialmente soccorso in codice giallo, si sarebbero presto aggravate, fino al decesso. Sul posto sono intervenutemedica, l’ambulanza e i carabinieri di Ponte Nossa e la polizia locale diper i rilievi di Legge.