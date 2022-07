Viene punta da una zanzara vicino l'occhio e muore a causa di una grave infezione a 21 anni (Di venerdì 8 luglio 2022) Una zanzara la punge sulla fronte e muore . Oriana Pepper, apprendista pilota di 21 anni sarebbe morta a causa di una brutta infezione scatenata dalla puntura di una zanzara. C'è voluto più di un anno ... Leggi su leggo (Di venerdì 8 luglio 2022) Unala punge sulla fronte e. Oriana Pepper, apprendista pilota di 21sarebbe morta adi una bruttascatenata dalla puntura di una. C'è voluto più di un anno ...

Pubblicità

RaiNews : Il momento in cui Shinzo Abe viene colpito: all'improvviso scompare dall'inquadratura, l'obiettivo punta l'asfalto.… - BlobRai3 : RT @RaiNews: Il momento in cui Shinzo Abe viene colpito: all'improvviso scompare dall'inquadratura, l'obiettivo punta l'asfalto. Subito dop… - gapetv : RT @RaiNews: Il momento in cui Shinzo Abe viene colpito: all'improvviso scompare dall'inquadratura, l'obiettivo punta l'asfalto. Subito dop… - BKNY_USA : RT @RaiNews: Il momento in cui Shinzo Abe viene colpito: all'improvviso scompare dall'inquadratura, l'obiettivo punta l'asfalto. Subito dop… - drabdavilab : RT @RaiNews: Il momento in cui Shinzo Abe viene colpito: all'improvviso scompare dall'inquadratura, l'obiettivo punta l'asfalto. Subito dop… -