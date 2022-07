Ultime Notizie Roma del 08-07-2022 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giulia Ferrigno andiamo in Giappone in primo piano è morto l’ex premier shinzo Abe ferito in un attentato questa mattina da due colpi di arma da fuoco durante un comizio elettorale anara secondo quanto scrive la cifra salitore è stato arrestato la polizia è riuscita a fermare il sospetto tiratore con l’accusa di tentato omicidio si tratta di un ex militare di 42 anni l’uomo avrebbe confessato ha detto la polizia che era da Cinzia con il proposito di non arrendersi mai alla violenza domani continueremo la campagna elettorale ha detto l’attuale premier chi ci dà domenica sono previste le elezioni per la camera alta del parlamento la camera dei consiglieri la campagna elettorale iniziato il 22 giugno che ci dai la prefettura di yamagata ed è rientrato a Tokyo ...