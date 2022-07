Tutto pronto per il reboot di Pretty Little Liars: rilasciato il trailer (Di venerdì 8 luglio 2022) Pretty Little Liars, con le sue sei stagioni, ha tenuto incollati gli spettatori al piccolo schermo per diversi anni. L’ultima puntata ha messo fine alla storia di A e a tutti i misteri di Rosewood. Nelle ultime ore, però, è arrivato l’annuncio dell’uscita del trailer ufficiale del reboot della serie tv targata HBO Max. Il prodotto avrà il titolo di Pretty Little Liars: Original Sin e sarà ambientato in una città diversa rispetto all’originale. Inoltre, ci sarà anche un rinnovo totale del cast. Pretty Little Liars: Original Sin, rilasciato il trailer ufficiale della serie tv Il gruppo di bugiarde adolescenti più amato della TV sta per tornare sul piccolo schermo. ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 8 luglio 2022), con le sue sei stagioni, ha tenuto incollati gli spettatori al piccolo schermo per diversi anni. L’ultima puntata ha messo fine alla storia di A e a tutti i misteri di Rosewood. Nelle ultime ore, però, è arrivato l’annuncio dell’uscita delufficiale deldella serie tv targata HBO Max. Il prodotto avrà il titolo di: Original Sin e sarà ambientato in una città diversa rispetto all’originale. Inoltre, ci sarà anche un rinnovo totale del cast.: Original Sin,ilufficiale della serie tv Il gruppo di bugiarde adolescenti più amato della TV sta per tornare sul piccolo schermo. ...

