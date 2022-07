(Di venerdì 8 luglio 2022)presenterà i dispositivi della serie “T” entro la fine del 2022: infatti, l’OEM cinese dovrebbe lanciare molto presto (forse per il prossimo mese di agosto) il suo smartphone flagship10T. I recenti dettagli sul prossimo device del colosso cinese giungono direttamente da Amazon UK, che ha reso nota una pagina dedicata proprio al nuovo flagship, svelando ildel modello base con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna e diverse specifiche tecniche. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta. Secondo le ultime indiscrezioni rivelate da Amazon UK, il nuovo10T giungerà sul mercato britannico con ildi 799 sterline (che corrispondono a 799 euro per il mercato europeo). Il colosso dell’elettronica, nella pagina dedicata al nuovo flagship ha mostrano diversi dettagli ...

Pubblicità

mp4e81 : @swamilee Certo ??. Oppo sta scavalcando tutti al momento, ormai, anche se mi duole molto ammetterlo, oneplus non è… - Bedo_103 : @SebastianNicolo Ormai è full OPPO, di OnePlus non è rimasto nulla purtroppo -

OptiMagazine

...marchio di fabbrica del gruppo BBK Electronics (Oppo,, realme, Vivo e iQOO). Inutile dire che tifiamo per un lancio globale della versione cinese, anche se al momento non ci sono ...Realme X50 PRO E'uno smartphone datato, eppure non ci sentiamo di eliminarlo da questa lista,...è sempre un brand che suscita attenzione nel panorama Android, anche se sembra ... Ormai il OnePlus 10T è come confermato: ecco il prezzo di lancio Tra gli smartphone "comuni", OnePlus 10T è al momento quello che ha raggiunto il punteggio più alto, seguito da Moto X30 Pro e Xiaomi 12S Pro.Il primo telefono del brand Nothing, Phone (1), arriverà in Italia tramite WindTre: i preordini inizieranno il prossimo 12 luglio.