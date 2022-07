Giulia Salemi e le difficoltà dei giorni scorsi | “Passato un inferno”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 8 luglio 2022) La influencer e fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha raccontato la sua battaglia con l’emicrania. Parla: “Passati duedi” Un po’ di mare e di relax perin questi, che nelle scorse ore con il suo Pierpaolo Pretelli ha raggiunto Forte dei Marmi per godersi qualche assaggio di estate. Eppure le scorse ore non sono state semplicissime per la influencer persiana, che intervenendo in alcune stories di Instagram ha raccontato la sua battaglia con l’emicrania, spiacevole nemico deiper: “Dopo duedisembra essere, mi sto facendo fare il bite e credo sia legato alla cervicale, postura, ...