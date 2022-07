Giappone: Salvini, 'tragedia che non può lasciare indifferenti' (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Una preghiera per Shinzo Abe, un pensiero affettuoso al suo Giappone scioccato come il resto del mondo. Soprattutto chi ama la politica e il proprio Paese, non può restare indifferente di fronte a una tragedia come questa. Sono profondamente colpito e addolorato". Lo scrive su Twitter il segretario della Lega, Matteo Salvini. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Una preghiera per Shinzo Abe, un pensiero affettuoso al suoscioccato come il resto del mondo. Soprattutto chi ama la politica e il proprio Paese, non può restare indifferente di fronte a unacome questa. Sono profondamente colpito e addolorato". Lo scrive su Twitter il segretario della Lega, Matteo

Pubblicità

Secondo__me : Giappone, morto Shinzo Abe colpito durante un comizio. Arrestato ex militare - GramsciAG : RT @LucillaMasini: 'Sgomento e preghiera per un valoroso uomo di stato giapponese' ha dichiarato Salvini, convinto fino a ieri che 'Shinzo'… - we_ci65 : RT @LucillaMasini: 'Sgomento e preghiera per un valoroso uomo di stato giapponese' ha dichiarato Salvini, convinto fino a ieri che 'Shinzo'… - LucillaMasini : 'Sgomento e preghiera per un valoroso uomo di stato giapponese' ha dichiarato Salvini, convinto fino a ieri che 'Sh… - RNdayitabi : @Richard53723060 @Antonio_Tajani Gli incentivi?Ci ha provato il Giappone con i Nisei/ Brasile.Un disatro: i nippo-b… -