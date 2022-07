Giappone: fiori e messaggi sul luogo dell'uccisione di Abe (Di venerdì 8 luglio 2022) fiori e messaggi continuano a inondare il luogo dove l'ex premier Giapponese Shinzo Abe è stato assassinato. Dal momento della tragedia, c'è stato un continuo via vai di persone nella città di Nara, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 8 luglio 2022)continuano a inondare ildove l'ex premierse Shinzo Abe è stato assassinato. Dal momentoa tragedia, c'è stato un continuo via vai di persone nella città di Nara, ...

