F1, orario qualifiche 8 luglio: programma GP Austria 2022, tv streaming, guida Sky e TV8

Grande attesa al Red Bull Ring di Spielberg per il secondo atto stagionale del nuovo format sperimentale già visto nel 2022 a Imola, con le qualifiche tradizionali in programma già oggi al venerdì che determineranno la griglia di partenza della Sprint Race del sabato. Appuntamento di casa per il Drink Team ed in parte anche per Max Verstappen, considerando la marea di tifosi orange sempre presenti sulle colline stiriane. L'olandese della Red Bull è reduce da un deludente settimo posto a Silverstone per un problema al fondo della sua macchina, ma a Spielberg sarà l'uomo da battere nonostante l'estrema competitività delle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Le qualifiche odierne del Red Bull Ring verranno trasmesse integralmente in diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta ...

