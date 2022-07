F1 | Laurent Mekies | “Potevamo ambire alla pole | ma non discutiamo dei millesimi | possiamo combattere”

(Di venerdì 8 luglio 2022) Max Verstappen ha beffato la Ferrari nelle qualifiche del GP di Austria 2022, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Spielberg. Il pilota della Red Bull, infatti, si è inventato un ultimo settore davvero eccezionale e ha avuto la meglio per un soffio sugli alfieri della Scuderia di Maranello. Charles Leclerc è secondo ad appena 29, Carlos Sainz scatterà dterza piazzola con un ritardo di 82. Il Cavallino Rampante è molto vicino al Campione del Mondo, che però con una zampata è riuscito a lasciarsi alle spalle i portacolori della Rossa. Leclerc dovrà inventarsi una grande partenza, Sainz cercherà di inserirsi: la sprint race di domani sarà importante perché assegnerà otto punti al vincitore e l’ordine d’arrivo definirà la griglia di partenza del Gran Premio di domenica sulla distanza canonica. F1, ...

Sulle montagne della Stiria il Cavallino Rampante riabbraccerà anche uno degli uomini più in vista del muretto, il direttore sportivo. Il francese aveva infatti saltato la gara di ...La Scuderia Ferrari , ad esempio, non avrà al muretto in questo fine settimana il direttore sportivo, risultato positivo al Covid - 19. Il dirigente francese, però, sarà completamente ...ROMA - Guarito dal Covid e pienamente operativo per il Gran Premio d'Austria, undicesima tappa della Formula 1, Laurent Mekies, direttore sportivo della Ferrari, è pronto a riprendersi il suo posto al ...Reduce dal vittorioso fine settimana di Silverstone, nel quale Carlos Sainz ha raccolto la sua prima vittoria in carriera, la Ferrari si dirige verso l’Austria con la speranza di riuscire ad avere nuo ...