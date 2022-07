(Di venerdì 8 luglio 2022) Estrazionedi08. Stasera, come ogni, torna il concorso della lotteria Europea ed ‘internazionale’, il gioco nato nel marzo 2012 che prevede l’estrazione di cinqueda una serie di 50, più dueaddizionali da una seconda serie di 10, i famosi “Euro”. Per partecipare al concorso è sufficiente scegliere 5tra 1 e 50, e 2 Eurotra 1 e 10. Si vince già indovinando 2ed 1 Euronumero, o un solo 1 numero principale e 2 Euro. Il giocoè attivo in 18 paesi: Italia, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Islanda, Lettonia, ...

Pubblicità

italiaserait : Eurojackpot oggi, venerdì 08 luglio 2022: i numeri vincenti - zazoomblog : Estrazione Eurojackpot di Venerdì 8 Luglio: i numeri di oggi - #Estrazione #Eurojackpot #Venerdì… - CorriereUmbria : I numeri vincenti di Eurojackpot #eurojackpot #8luglio - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto Estrazione EuroJackpot Italia venerdì 8 luglio 2022 in diretta, ultima estrazione di oggi del… - zazoomblog : Estrazione Eurojackpot di Oggi: i numeri vincenti di Martedì 05 Luglio 2022 - #Estrazione #Eurojackpot #Oggi: -

Analizziamoi numeri dell'estrazione di Martedì 5 Luglio 2022. Estrazionedel 5 Luglio 2022 Combinazione Vincente: Euronumeri: Montepremi giornaliero: 82.000.000 Come si gioca all'...... ECCO COME POTER GIOCARE In attesa di conoscere i numeri vincenti della nuova estrazione didi8 luglio , i concorrenti dei 18 Paesi membri del consorziosi preparano a ...La redazione di Zon.it vi aggiorna in tempo reale sui numeri delle estrazioni dell'Eurojackpot. A partire dalle ore 20 scopri con noi i numeri della ...Sarà sufficiente inserire almeno cinque numeri su 50 e due Euronumeri su 12 al prezzo di 2 euro a giocata. terminata questa fase fatidica, non serve altro che attendere che tutti i numeri siano ...