Conte punta i piedi con Draghi. E a Salvini saltano i nervi (Di venerdì 8 luglio 2022) La Lega fa trapelare malessere e fastidio per l'incontro tra Giuseppe Conte e Mario Draghi. Sbraitando su un presunto comportamento di favore nei confronti del Movimento 5 Stelle, solo perché il suo leader ha illustrato al presidente del Consiglio i motivi del "disagio politico" manifestato a mezzo stampa. La Lega fa trapelare malessere e fastidio per l'incontro tra il leader M5S Conte e il premier Mario Draghi Un passaggio delicato, che ha richiesto un incontro. In una fase delicata era il minimo. Ma c'è sempre qualcuno che ha voglia di polemizzare. Ed è un paradosso che la critica arrivi proprio da quella Lega, che fin dalla nascita del governo dei Migliori ha piantato grane, ha rivendicato battaglie, chiesto modifiche su una serie di provvedimenti. Arrivando ad astenersi in Consiglio dei ministri, come accaduto già ...

