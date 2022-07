Ballando con le Stelle, dopo Todaro ennesimo addio (Di venerdì 8 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Un altro addio illustre ci sarà a Ballando con le Stelle. dopo Raimondo Todaro lascia il programma anche uno dei ballerini più amati dai fan: ecco di chi si tratta. La nuova edizione del programma di Milly Carlucci promette grandi novità al pubblico di Rai 1 che non vede l’ora di sapere chi sarà parte Leggi su youmovies (Di venerdì 8 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Un altroillustre ci sarà acon leRaimondolascia il programma anche uno dei ballerini più amati dai fan: ecco di chi si tratta. La nuova edizione del programma di Milly Carlucci promette grandi novità al pubblico di Rai 1 che non vede l’ora di sapere chi sarà parte

Pubblicità

Nic_dls00 : BALLANDO CON LE STELLE: VITO COPPOLA LASCIA LO SHOW DI MILLY CARLUCCI PER LA BBC #BallandoConLeStelle #VitoCoppola… - marcoluci1 : RT @tvblogit: Vito Coppola lascia Ballando con le Stelle. Sarà maestro a Strictly Come Dancing - 95_addicted : RT @tvblogit: Vito Coppola lascia Ballando con le Stelle. Sarà maestro a Strictly Come Dancing - tvblogit : Vito Coppola lascia Ballando con le Stelle. Sarà maestro a Strictly Come Dancing - Susanna87581444 : @garysgotjams Stavo ballando sul tavolo con la queen ?? -