Abolire la firma digitale per i referendum vuol dire cancellare un diritto. Ribelliamoci! – LA PETIZIONE (Di venerdì 8 luglio 2022) Sento rabbia. Lo so, è brutto. La rabbia è degli impotenti, è inutile. Allora provo a mettere in fila i pensieri per capire che fare. La firma digitale dei referendum sta per essere abolita. Lo ha annunciato il ministro “dell’innovazione tecnologica e della transizione digitale” (!!!) Vittorio Colao, grande manager prestato alla politica per portare nelle istituzioni la mentalità smart del capitalismo del futuro. E invece, le parole pronunciate in Parlamento sono quelle della piccola e polverosa burocrazia: “Il dettato normativo garantisce solo la digitalizzazione della raccolta della firme, che è il segmento iniziale del processo di promozione dell’iniziativa, ma non consente una completa digitalizzazione, estesa per esempio all’autenticazione delle firme o alla raccolta dei certificati elettorali, che sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Sento rabbia. Lo so, è brutto. La rabbia è degli impotenti, è inutile. Allora provo a mettere in fila i pensieri per capire che fare. Ladeista per essere abolita. Lo ha annunciato il ministro “dell’innovazione tecnologica e della transizione” (!!!) Vittorio Colao, grande manager prestato alla politica per portare nelle istituzioni la mentalità smart del capitalismo del futuro. E invece, le parole pronunciate in Parlamento sono quelle della piccola e polverosa burocrazia: “Il dettato normativo garantisce solo la digitalizzazione della raccolta della firme, che è il segmento iniziale del processo di promozione dell’iniziativa, ma non consente una completa digitalizzazione, estesa per esempio all’autenticazione delle firme o alla raccolta dei certificati elettorali, che sono ...

Pubblicità

ilfattoblog : Abolire la firma digitale per i referendum vuol dire cancellare un diritto. Ribelliamoci! – LA PETIZIONE - AntoninoGiaimo1 : RT @CADAPAcomitato: ??Elenco aggiornato dei comuni e delle città dove si può gia firmare la “Proposta di Legge Popolare” per abolire la “Cac… - gpalmero3 : RT @CADAPAcomitato: ??Elenco aggiornato dei comuni e delle città dove si può gia firmare la “Proposta di Legge Popolare” per abolire la “Cac… - ElisabettaPolet : RT @CADAPAcomitato: ??Elenco aggiornato dei comuni e delle città dove si può gia firmare la “Proposta di Legge Popolare” per abolire la “Cac… - R1961M : RT @CADAPAcomitato: ??Elenco aggiornato dei comuni e delle città dove si può gia firmare la “Proposta di Legge Popolare” per abolire la “Cac… -