Tassonomia, Fico "Allarmante il via libera Ue a gas e nucleare" (Di giovedì 7 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – "Il via libera alla Tassonomia verde con l'inclusione di gas e nucleare è Allarmante. Servono più coraggio e più visione. La politica non deve essere condizionata dalla paura e da prospettive di breve periodo: occorre programmare con lungimiranza e impegnarsi per la salute del nostro pianeta e la sostenibilità della nostra società". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera Roberto Fico."Sarà questo uno dei temi di cui parlerò la prossima settimana a Bruxelles, dove mi confronterò con la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e altri rappresentanti delle istituzioni europee", aggiunge. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

