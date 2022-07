Riceve per errore 330 volte lo stipendio: si dimette dal lavoro e scappa (Di giovedì 7 luglio 2022) Un sogno per molti che è diventato realtà per un impiegato. Ha ricevuto dalla sua azienda uno stipendio 330 volte superiore al dovuto. Invece di restituire, ha preso i soldi ed è fuggito e al momento ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 7 luglio 2022) Un sogno per molti che è diventato realtà per un impiegato. Ha ricevuto dalla sua azienda uno330superiore al dovuto. Invece di restituire, ha preso i soldi ed è fuggito e al momento ...

