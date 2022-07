Nel 2021, rispetto all’anno precedente, le minacce informatica via mail segnano +101% (Di giovedì 7 luglio 2022) Si tratta di un raddoppio a tutti gli effetti. I report di cybersecurity che, costantemente, aziende nel campo forniscono portano alla luce il grande aumento delle minacce di tipo informatico più o meno grave che, a seconda dello scopo, colpiscono in maniera mirata milioni di persone. Uno degli ultimi report è di Trend Micro, azienda che si occupa di cyber sicurezza, e prende il seguente titolo: «Cloud App Security Threat Report 2021». Qui la dimostrazione che le minacce via mail sia uno dei modi di accesso preferiti di chi minaccia gli altri a livello informatico. LEGGI ANCHE >>> L’account dell’esercito britannico hackerato promuove gli NFT Solo nel 2021 le minacce via mail sono aumentate del 101% Nel report di Micro Trend si parla di 33,6 milioni di attacchi ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 7 luglio 2022) Si tratta di un raddoppio a tutti gli effetti. I report di cybersecurity che, costantemente, aziende nel campo forniscono portano alla luce il grande aumento delledi tipo informatico più o meno grave che, a seconda dello scopo, colpiscono in maniera mirata milioni di persone. Uno degli ultimi report è di Trend Micro, azienda che si occupa di cyber sicurezza, e prende il seguente titolo: «Cloud App Security Threat Report». Qui la dimostrazione che leviasia uno dei modi di accesso preferiti di chi minaccia gli altri a livello informatico. LEGGI ANCHE >>> L’account dell’esercito britannico hackerato promuove gli NFT Solo nelleviasono aumentate del 101% Nel report di Micro Trend si parla di 33,6 milioni di attacchi ...

