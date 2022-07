Meteo giovedì | impulso fresco in arrivo Stop al caldo africano | ma con temporali

(Di giovedì 7 luglio 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Undi aria più fresca nord atlantica raggiungerà il Mediterraneo centrale e anche l’Italia, portando un po’ di movimento atmosferico dopo un lungo periodo dominato dall’anticiclone. Quest’ultimo infatti sarà costretto ad una temporanea ritirata, complici venti più freschi in discesa da Nord lungo il bordo destro di un potente anticiclone delle Azzorre in rimonta sull’Europa occidentale. Le conseguenze principali saranno due: loalo quantomeno una sua rimodulazione, più apprezzabile lungo il versante adriatico e al Sud dove si perderanno anche 8-10°C rispetto a questi giorni. La seconda l’innesco di rovesci eche questa volta potranno risultare più diffusi anche al Centrosud e in ...

Meteo Campigna: oggi temporali e schiarite, Giovedì 7 pioggia e schiarite, Venerdì 8 sereno