Marmolada: soccorritore, cominciano a emergere i reperti (Di giovedì 7 luglio 2022) "Questa mattina, nell'intervento interforze, abbiamo perlustrato una zona che non era stata ancora fatta, due chilometri sotto a dove si è distaccato il seracco. Con l'ausilio di due unità cinofile ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 7 luglio 2022) "Questa mattina, nell'intervento interforze, abbiamo perlustrato una zona che non era stata ancora fatta, due chilometri sotto a dove si è distaccato il seracco. Con l'ausilio di due unità cinofile ...

Pubblicità

disinformate_it : RT @Corriere: «Spero sempre di recuperare qualche oggetto del mio amico, ma anche degli altri. Lo spero per chi è morto, ma anche per le fa… - anperillo : RT @fanpage: #Marmolada Arrivano gli esperti di frane per monitorare lo stato del ghiacciaio, dopo la tragedia di domenica scorsa: “Mai v… - fanpage : #Marmolada Arrivano gli esperti di frane per monitorare lo stato del ghiacciaio, dopo la tragedia di domenica sco… - infoitinterno : Il carabiniere soccorritore della Marmolada: «Caschi, scarponi, brandelli di corpi: trovo di tutto» - ottovanz : RT @Avvenire_Nei: Strage sulla #Marmolada, il prete soccorritore non si arrende: 'Cerco ancora' -