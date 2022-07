L’ira del web contro Gualtieri che va a Parigi mentre Roma è sommersa dai rifiuti: “Pija la chitarra e vattene” (Di giovedì 7 luglio 2022) Però suona Bella ciao con la chitarra. E già: forse è l’unica cosa che sa fare Roberto Gualtieri, sindaco di Roma. Anzi no: sa anche fare promesse a vanvera. Tipo quella che entro Natale Roma sarebbe stata ripulita. I social sono letteralmente invasi da post di Romani imbufaliti che fotografano i sacchi della spazzatura sotto casa che marciscono al caldo e puzzano. Roma puzza. E la puzza o viene dai roghi o viene dai rifiuti. Purtroppo – ha scritto Corrado Ocone – “manca un Flaiano che racconti questa Roma surreale”. Ocone vive alla Balduina, quartiere che è quasi andato a fuoco per un maxi-incendio di due giorni fa. Doloso, ha sentenziato il sindaco. Ma dove sono le prove? Si è chiesto Il Foglio. Roma surreale aa anche acquiescente. ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 luglio 2022) Però suona Bella ciao con la. E già: forse è l’unica cosa che sa fare Roberto, sindaco di. Anzi no: sa anche fare promesse a vanvera. Tipo quella che entro Natalesarebbe stata ripulita. I social sono letteralmente invasi da post dini imbufaliti che fotografano i sacchi della spazzatura sotto casa che marciscono al caldo e puzzano.puzza. E la puzza o viene dai roghi o viene dai. Purtroppo – ha scritto Corrado Ocone – “manca un Flaiano che racconti questasurreale”. Ocone vive alla Balduina, quartiere che è quasi andato a fuoco per un maxi-incendio di due giorni fa. Doloso, ha sentenziato il sindaco. Ma dove sono le prove? Si è chiesto Il Foglio.surreale aa anche acquiescente. ...

