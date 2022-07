GUIDA TV 7 LUGLIO 2022: GIOVEDÌ CON DON MATTEO, TIM SUMMER HITS E SCHERZI A PARTE (Di giovedì 7 luglio 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog, buona visione! I PROGRAMMI DI PRIMA SERATA Rai1 ore 21.25: Don MATTEO 12 – Serie-Tv Rai2 ore 21.20: Tim SUMMER HITS – Musica Rai3 ore 21.20: Il Cacciatore di Nazisti 1°Tv – Docu-Film Rete4 ore 21.25: Zona Bianca – Talk Show Canale5 ore 21.30: SCHERZI a PARTE – Intrattenimento Italia1 ore 21.25: FBI: Most Wanted 1°Tv – Serie-Tv La7 ore 20.35: In Onda – Talk Show Tv8 ore 21.30: Cops: Una Banda di Poliziotti – Serie-Tv Nove ore 21.35: Una Famiglia all’Improvviso – Film I PROGRAMMI DI SECONDA/TERZA SERATA Rai1 ore 23.30: Arrivano i Prof! – Film Rai2 ore 00.00: La Regina del Peccato – Film Rai3 ore 23.00: Premio Strega – Premio Rete4 ore 00.40: Sud – ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 7 luglio 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! I PROGRAMMI DI PRIMA SERATA Rai1 ore 21.25: Don12 – Serie-Tv Rai2 ore 21.20: Tim– Musica Rai3 ore 21.20: Il Cacciatore di Nazisti 1°Tv – Docu-Film Rete4 ore 21.25: Zona Bianca – Talk Show Canale5 ore 21.30:– Intrattenimento Italia1 ore 21.25: FBI: Most Wanted 1°Tv – Serie-Tv La7 ore 20.35: In Onda – Talk Show Tv8 ore 21.30: Cops: Una Banda di Poliziotti – Serie-Tv Nove ore 21.35: Una Famiglia all’Improvviso – Film I PROGRAMMI DI SECONDA/TERZA SERATA Rai1 ore 23.30: Arrivano i Prof! – Film Rai2 ore 00.00: La Regina del Peccato – Film Rai3 ore 23.00: Premio Strega – Premio Rete4 ore 00.40: Sud – ...

Pubblicità

bubinoblog : GUIDA TV 7 LUGLIO 2022: GIOVEDÌ CON DON MATTEO, TIM SUMMER HITS E SCHERZI A PARTE - Teleblogmag : Gli appuntamenti in prima serata. #guidatv #programmitv #staseraintv #superguidatv #Ascoltitv #donmatteo Iscriviti… - AnnamariaGalav2 : RT @seleneSCW: ?Il 21 luglio presso il Cinema Teatro Don Bosco di Roma partecipa alla presentazione di #Daimon. ?? Con me ci saranno l’att… - SalvaThor59 : RT @seleneSCW: ?Il 21 luglio presso il Cinema Teatro Don Bosco di Roma partecipa alla presentazione di #Daimon. ?? Con me ci saranno l’att… - leone52641 : RT @seleneSCW: ?Il 21 luglio presso il Cinema Teatro Don Bosco di Roma partecipa alla presentazione di #Daimon. ?? Con me ci saranno l’att… -