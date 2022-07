Boris Johnson si dimette da primo ministro del Regno Unito

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 7 luglio 2022)ha accettato dirsi, ha capito che la sua posizione ormai è indifendibile. Ma vuole rimanerefino a quando il nuovo leader Tory non sarà eletto. Cioè il prossimo autunno. Mentre si allungava il lungo elenco di dimissioni dal suo esecutivo e dal partito conservatore,aveva cercato nuovi ministri come rincalzo, ma nessuno si è reso disponibile. Per questo motivo ilbritannico dovrebbe annunciare le sue dimissioni a breve. Il premier avrebbe parlato con Sir Graham Brady, il presidente del Comitato del 1922 (il gruppo parlamentare del Partito Conservatore alla Camera dei Comuni del) e ha accettato di lasciare il posto. L’annuncio ufficiale dello stesso ...