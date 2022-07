Boris Johnson annuncia le dimissioni: 'Continueremo a sostenere l'Ucraina' (Di giovedì 7 luglio 2022) Il premier dimissionario britannico, Boris Johnson , ha annunciato che resterà in carica fino all'elezione di un successore alla guida dei Tories prevista per ottobre. 'La volontà del partito ... Leggi su globalist (Di giovedì 7 luglio 2022) Il premier dimissionario britannico,, hato che resterà in carica fino all'elezione di un successore alla guida dei Tories prevista per ottobre. 'La volontà del partito ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il premier britannico Boris Johnson ha ceduto ed è pronto ad annunciare le sue dimissioni oggi, secondo anticipazio… - Agenzia_Ansa : Boris Johnson non si dimette. Nonostante l'ondata di defezioni dal suo governo e il pressing dei ministri, che in s… - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? Caos nel Regno Unito: dimissioni di massa nel governo di #BorisJohnson: cosa succede?? - algirone : RT @ultimenotizie: 'Notizie da Londra. I 'migliori amici dell'#Ucraina' se ne vanno. La 'Vittoria' è in pericolo! Il primo è andato...'. E'… - Ecatetriformis : RT @ItalianPolitics: Il fu Premier britannico Boris Johnson esce dal n.10 di Downing Street per annunciare le proprie dimissioni da leader… -