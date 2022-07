Pubblicità

TuttoAndroid : WhatsApp Beta si aggiorna con una novità importante per chi vuole passare a iOS - techworldaleant : L'Aggiornamento di #WhatsApp beta per Android 2.22.15.11, rende disponibile a più utenti la possibilità di trasferi… - andreastoolbox : WhatsaApp consentirà di nascondere a tutti il nostro stato online - iPhone Italia - infoitscienza : WhatsApp, reazioni con qualsiasi faccina in arrivo: già disponibili in beta! - infoitscienza : WhatsApp la nuova Beta ti sorprenderà: ecco quello che tutti aspettavano - -

WabetaInfo nota che, anche se lo screenshot si riferisce allaper iOS,prevede di introdurre la stessa funzionalità in un futuro aggiornamento anche per Android e per la declinazione ...Questo nuovo aggiornamento non è però ancora disponibile perBusiness in quanto è ancora in. Nonostante questo si tratta di una funzionalità ufficiale che è stata oggetto anche di un ...For some time now many WhatsApp users have wanted an option to choose who can see their activity status. According to WABetaInfo, such a feature is in development. In a screenshot ...— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 3, 2021. . A darne notizia è il sito di Wabetainfo, non nuovo a spoiler relativi alle nuove funzionalità di WhatsApp A breve gli utenti della nota App di messaggistica ...