Pubblicità

sportli26181512 : Veretout vuole convincere Mourinho, ma se la Roma trova un acquirente…: Il francese al raduno vuole giocarsi le sue… - Popopozau : @Daniele24988038 Zakaria non vale 30, mai. Non scherziamo, e se davvero resta Veretout, non ti serve nemmeno. 60 ca… - CalcioNews24 : #Veretout vuole restare alla #Roma - DiegoASR86 : - tottimitico : @gizzo97 @RobertoRatta6 @Ari1927 Quello che vogliono e quel che chiede il sassuolo non coincidono I vari che tu me… -

RomaToday

L'ex Fiorentina peròrimanere alla Roma per rilanciarsi dopo una stagione non esaltante e ... La scelta diè legata pure al sempre meno probabile ritorno in giallorosso di Sergio Oliveira ...Sempre sul fronte cessioni, ieri ha stupito cheabbia detto ai tifosi: "Io resto". In realtà la Romacederlo e le offerte non mancano (Marsiglia e non solo), ma bisogna vedere a che ... Calciomercato Roma: rebus Veretout, resta o va via La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Giorgio Martino, giornalista RAI, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli e ha confermato l'interesse di Mourinho per Anguissa.