Traffico Roma del 06-07-2022 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverdedei ritrovati in studio Tiziana remondi sul raccordo anulare per un incidente ancora coda in carreggiata interna tra Trionfale Sara e proseguendo altri file pertra Sant’Alessandro ed Ardeatina stessa situazione carreggiata esterna traFiumicino e via Appia coda tra tipo in uscita dalla capitale sul tratto Urbano della A24-teramo tra via Togliatti e Tor Cervara rallentamenti e code per lavori su via Appia Nuova 3 via Appia Pignatelli via del Casale Rotondo in direzione del raccordo anulare rallentamenti e code per lavori anche su via Portuense è in via Antonio Pacinotti in direzione di piazzale della Radio è chiusa dopo l’incendio di ieri via di Pratica per verifiche alle alberature tra via Pontina e via Arno ripercussioni per il ...