Problemi direct Instagram: messaggi non funzionano sul social oggi 6 luglio (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ci sono Problemi con i direct Instagram in questo mercoledì 6 luglio: non funzionano e non si visualizzano i messaggi recenti ma neanche quelli passati sul social per immagini. Si tratta di un down abbastanza serio e che sta rendendo l'esperienza in piattaforma davvero anomala rispetto al solito. I Problemi con i direct Instagram, a dire la verità, sono comparsi già nella tarda serata di ieri sera per poi avere un primo picco di segnalazioni in piena notte. Allo spuntare del nuovo mattino, le testimonianze di malfunzionamenti si sono moltiplicate e ora sono nell'ordine delle diverse centinata, come visibile anche sul servizio di monitoraggio Downdetector. Mentre la pubblicazione di storie, la consultazione del feed ...

